Зеленський підписав указ про нагородження Шевченківською премією

У п’ятницю, 28 липня, президент Володимир Зеленський видав указ про присудження Національної премії України ім. Тараса Шевченка 2023 року.

Про це повідомляє Офіс президента.

Серед лауреатів премії – український публіцист, письменник і журналіст, телеведучий на телеканалі Еспресо, оглядач “Радіо Свобода”, автор аналітичних статей в українських виданнях, член Українського ПЕН Віталій Портников.

В указі йдеться, що премію Віталію Портникову присуджено за публіцистичні статті та виступи останніх років.

Крім того, премію присуджено:

поетесі Катерині Калитко за книгу поезій “Орден мовчальниць”;

виконавцям гурту Хорея Козацька Тарасу Компаніченку, Максиму Бережнюку, Северину Данилейку, Ярославу Криську, Сергію Охрімчуку за авдіоальбом “Пісні Української революції”;

літературознавцеві Михайлу Назаренку за книгу “Крім “Кобзаря”. Антологія української літератури. 1792 – 1883″ у двох частинах;

режисерці Ірині Цілик за документальний фільм “Земля блакитна, ніби апельсин”.

“Установити на 2023 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 429 тисяч гривень кожна”, – йдеться в указі.

Крім того, указом затверджено новий персональний склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.