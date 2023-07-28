Зеленський підписав указ про нагородження Шевченківською премією

У п’ятницю, 28 липня, президент Володимир Зеленський видав указ про присудження Національної премії України ім. Тараса Шевченка 2023 року.
Про це повідомляє Офіс президента.
Серед лауреатів премії – український публіцист, письменник і журналіст, телеведучий на телеканалі Еспресо, оглядач “Радіо Свобода”, автор аналітичних статей в українських виданнях, член Українського ПЕН Віталій Портников.
В указі йдеться, що премію Віталію Портникову присуджено за публіцистичні статті та виступи останніх років.
Крім того, премію присуджено:
- поетесі Катерині Калитко за книгу поезій “Орден мовчальниць”;
- виконавцям гурту Хорея Козацька Тарасу Компаніченку, Максиму Бережнюку, Северину Данилейку, Ярославу Криську, Сергію Охрімчуку за авдіоальбом “Пісні Української революції”;
- літературознавцеві Михайлу Назаренку за книгу “Крім “Кобзаря”. Антологія української літератури. 1792 – 1883″ у двох частинах;
- режисерці Ірині Цілик за документальний фільм “Земля блакитна, ніби апельсин”.
“Установити на 2023 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 429 тисяч гривень кожна”, – йдеться в указі.
Крім того, указом затверджено новий персональний склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.