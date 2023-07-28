Суспільство

Зеленський підписав указ про нагородження Шевченківською премією

28 Липня 2023 13:07
читать на русском →

У п’ятницю, 28 липня, президент Володимир Зеленський видав указ про присудження Національної премії України ім. Тараса Шевченка 2023 року.

Про це повідомляє Офіс президента.

Серед лауреатів премії – український публіцист, письменник і журналіст, телеведучий на телеканалі Еспресо, оглядач “Радіо Свобода”, автор аналітичних статей в українських виданнях, член Українського ПЕН Віталій Портников.

В указі йдеться, що премію Віталію Портникову присуджено за публіцистичні статті та виступи останніх років.

Крім того, премію присуджено:

  • поетесі Катерині Калитко за книгу поезій “Орден мовчальниць”;
  • виконавцям гурту Хорея Козацька Тарасу Компаніченку, Максиму Бережнюку, Северину Данилейку, Ярославу Криську, Сергію Охрімчуку за авдіоальбом “Пісні Української революції”;
  • літературознавцеві Михайлу Назаренку за книгу “Крім “Кобзаря”. Антологія української літератури. 1792 – 1883″ у двох частинах;
  • режисерці Ірині Цілик за документальний фільм “Земля блакитна, ніби апельсин”.

“Установити на 2023 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 429 тисяч гривень кожна”, – йдеться в указі.

Крім того, указом затверджено новий персональний склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
28 Липня 2023 14:41

Зеленський підписав закон про святкування Різдва та ще низки свят

28 Липня 2023 14:52

ДПСУ показала як РФ погрожує війною цивільному судну
28 Липня 2023 14:02

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
28 Липня 2023 13:19

Сирський розповів про ситуацію на Куп’янському напрямку
28 Липня 2023 12:42

Збройні сили України на півдні впритул підійшли до “зубів дракона” РФ, – CNN

Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

усі думки