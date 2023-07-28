Суспільство

Збройні сили України на півдні впритул підійшли до “зубів дракона” РФ, – CNN

28 Липня 2023 12:42
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війна

Збройні сили України впритул підійшли до “зубів дракона” Росії на одній з ділянок фронту.

Про це повідомляє CNN.

“На відео, знятому з російської військової позиції, видно, як український військовий автомобіль рухається полем, прямуючи до рову перед великим рядом “зубів дракона” – пірамід з бетону і арматури, які можуть служити бар’єрами проти танків”, – пише CNN.

Залізобетонні конструкції “зуби дракона” – це квадратно-пірамідальні укріплення висотою 90-120 см.

Згідно з супутниковими кадрами, росіяни встановили “зуби дракона” по всій території, яку вони окупували. “Зуби” прокладені в три ряди завглибшки, які тягнуться на сотні кілометрів.


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