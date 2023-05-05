Суспільство

Захисники за добу знищили 620 окупантів і 16 артилерійських систем

5 Травня 2023 08:28
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війна

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів. Також було знищено 16 артсистем та 17 БПЛА противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків – 3710 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 7224 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2978 (+16) од,
  • РСЗВ – 550 (+3) од,
  • засоби ППО – 304 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2540 (+17),
  • крилаті ракети – 947 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5916 (+30) од,
  • спеціальна техніка – 373 (+3).

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