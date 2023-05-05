Захисники за добу знищили 620 окупантів і 16 артилерійських систем

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів. Також було знищено 16 артсистем та 17 БПЛА противника.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,
- танків – 3710 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 7224 (+8) од,
- артилерійських систем – 2978 (+16) од,
- РСЗВ – 550 (+3) од,
- засоби ППО – 304 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2540 (+17),
- крилаті ракети – 947 (+0),
- кораблі /катери – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5916 (+30) од,
- спеціальна техніка – 373 (+3).
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