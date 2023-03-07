За оцінками НАТО, росія втратила під Бахмутом у 5 разів більше військових, ніж Україна — CNN

За оцінками розвідки НАТО, Росія, намагаючись захопити Бахмут Донецької області, втратила у 5 разів більше військовослужбовців, ніж Україна, обороняючи місто.

Про це пише CNN із посиланням на військового представника Північноатлантичного альянсу, який говорив на умовах анонімності через заборону обговорювати розвідку.

Чиновник попередив, що співвідношення п’ять до одного є оцінкою, заснованою на розвідданих. Він зазначив, що попри сприятливе співвідношення Україна зазнає значних втрат, захищаючи місто.