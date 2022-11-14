Які актуальні товари на Чорну пʼятницю у 2022 році

Кожного року список найпопулярніших товарів оновлюється, 2022 не став виключенням. Цьогорічна Чорна п’ятниця виділяється на фоні попередніх через обставини, під час яких вона проходить. В цьому році покупці вибирають зовсім інші речі першої потреби. Таким чином Чорна П’ятниця 2022 стане особливою з великими знижками на обігрівачі, генератори й сонячні батареї.

Енергозберігальні товари

Через масові відключення електроенергії восени, прилади, які економлять електрику, стали популярними у всіх регіонах. Це пов’язано не лише з рахунками наприкінці кожного місяця, а з напруженістю мереж кожного міста.

Лампи

Енергозберігальні лампи ідеально підійдуть на вечори, коли служби різних міст закликають економити. Якщо після роботи ви не займаєтесь нічим важливим, а особливо тим, що потребує багато світла, спробуйте економити таким чином.

Лампочки

Користуючись електрозберігаючою лампою, було б логічнішим використовувати такі ж самі лампочки. Ця покупка буде радувати вас ще довго, бо вони мають строк дії довший за звичайні.

Розетки

Через великі перепади електрики деякі прилади можуть зламатися. Для цього можна використовувати спеціальні розетки, які не тільки мають таймер відключення, а ще запобігають наслідкам стрибків енергії.

Подовжувачі

Так само як і розетки, такі подовжувачі мають таймер самовдіключення та дозволяють не ламатись товарам при частих відключеннях світла.

Портативні зарядні пристрої

З початком відключень електрики, люди почали масово скупати прилади, які можуть заряджати інші гаджети. Особливу актуальність набули сонячні батареї та повербанки.

Повербанки

Повербанки є різних розмірів та потужностей. Моделі до 10000 мАг можуть декілька разів зарядити смартфон. Але є також великі зарядні станції, які можуть тримати холодильник увімкненим декілька годин.

Сонячні батареї

Сонячні батареї – це не тільки внесок в екологію планети, а ще й можливість залишатися на звʼязку. Вони краще підійдуть для приватного будинку. Такий вид портативного заряджання інших гаджетів не завжди комфортний, але дієвий у критичних випадках.

Акумулятори та батарейки

Батарейки можна використати для радіоприймачів, щоб дізнаватись актуальні новини, акумулятори гарно підійдуть для великогабаритних приладів.

Генератори

Хоч генератори використовують багато пального, але це єдиний доступний прилад, який може забезпечити велику площу електрикою.

Товари для обігріву

Разом з електрикою може зникнути й центральне опалення. Тому актуальною покупкою на Чорну пʼятницю, стануть прилади, що генерують тепло. Серед них:

обігрівачі;

каміни;

електричні ковдри;

конвектори;

котли;

кондиціонери.

Крім основних категорій є товари, які важко віднести до певної популярної групи, але у 2022 році вони набули небувалої актуальності: фільтри для води, ручні ліхтарі, туристичні газові плити, радіоприймачі. Підготуватись до зими та не витратити весь бюджет можна на Чорну пʼятницю.