Суспільство

Втрати Росії у війні перевищили 145 тисяч військових Українські захисники за минулу добу знищили ще 620 окупантів. Загалом втрати росіян від початку повномасштабної війни становлять вже більш як 145 тисяч військових вбитими. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 145060 (+620) осіб ліквідовано,

танків – 3334 (+8) од,

бойових броньованих машин – 6569 (+7) од,

артилерійських систем – 2345 (+7) од,

РСЗВ – 471 (+0) од,

засоби ППО – 243 (+0) од,

літаків – 299 (+0) од,

гелікоптерів – 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2026 (+3),

крилаті ракети – 873 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5212 (+2) од,

спеціальна техніка – 226 (+0). Поділитися:



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