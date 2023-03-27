Суспільство

Волонтерам та журналістам заборонили в’їзд в Авдіївку

27 Березня 2023 18:22
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війна

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що через загострення ситуації в’їзд до Авдіївки заборонений журналістам та волонтерам.

“27 березня. Авдіївка. Хотів би зробити повідомлення, яке, в першу чергу, стосується журналістів та волонтерів.

Авдіївка знаходиться в “червоній зоні”, тому відвідування, заїзд у місто представників преси, навіть акредитованих, заборонено. Це стосується і волонтерів. У зв’язку із загостренням ситуації у місті та навколо міста.

Тому є наказ – пряма заборона для відвідування”, – сказав Барабаш.

Він закликав представників ЗМІ та волонтерів не порушувати цієї заборони й не намагатись заїхати у місто.


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