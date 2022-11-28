Відповіді на поширені питання про контактні лінзи

Якщо ви недавно розпочали користуватися контактними лінзами, або ж поки лише маєте це в планах, то є чимало інформації, з якою необхідно ознайомитися. Йдеться про інформацію щодо того як правильно користуватися лінзами, як за ними доглядати, які є різновиди лінз та які їх головні особливості. Ці знання дозволять уникнути помилок і зробить користування лінзами виключно позитивним досвідом.

Як довго можна носити контактні лінзи?

Короткої та однозначної відповіді на це питання немає. Річ в тім, що сучасні виробники засобів контактної корекції пропонують лінзи з різними характеристиками, зокрема, з різними режимами носіння та заміни. Є лінзи, одну пару яких можна носити лише один день, а є лінзи якими можна користуватися до 6 місяців.

Загалом за режимом заміни сьогодні виокремлюють наступні види:

Кожен із зазначених різновидів має як переваги, так і недоліки. Визначити те, які лінзи підходять саме у вашому випадку допоможе лікар-офтальмолог. Краще утриматися від вибору суто на свій розсуд.

Чи можна носити контактні лінзи при астигматизмі?

Звісно. Доступні різні за дизайном лінзи, що призначені для корекції різних дефектів рефракції. Астигматизм коригують торичні контактні лінзи, або як їх ще просто називають — астигматичні.

Чи може через носіння контактних лінз ще більше погіршитися гострота зору?

Ні, це неможливо. Контактні лінзи — це лише засіб для тимчасової корекції зору: коли лінза знаходиться на поверхні ока, воно бачить краще, коли лінза знімається — оптична сила ока повертається до свого початкового рівня. Тобто контактна лінза не здатна будь-яким чином перманентно змінювати гостроту зору — ні покращувати її, ні погіршувати.

Варто зазначити, що якщо у вас є вади зору, а ви нехтуєте носінням засобів корекції (лінз або окулярів), то дуже ймовірно, що саме це може призвести до подальшого погіршення зору.

З якого віку можна починати носити контактні лінзи?

Самі контактні лінзи як засіб медичного призначення не мають вікових обмежень. Але треба мати на увазі, що вони потребують правильного догляду та дотримання правил користування. У діток дошкільного віку можуть виникати з цим проблеми, тому фахівці вважають вік 7-8 років найбільш оптимальним для початку носіння контактних лінз.

Чи можна носити лінзи довше їх визначеного терміну носіння?

В жодному разі. Переношування контактних лінз — це великий ризик виникнення дефіциту кисню, що повинен надходити до рогівки ока, а також різних запальних та інфекційних захворювань очей. Тобто якщо ваші лінзи мають чітко визначений термін носіння та заміни, необхідно неухильно його дотримуватися. Будь-які відхилення від цих термінів потрібно попередньо обговорювати з вашим лікарем-офтальмологом.

Максимально точну та вичерпну інформацію щодо всіх аспектів користування контактними лінзами ви знову ж таки можете отримати на консультації офтальмолога. Отож, якщо у вас ще є певні питання, що потребують відповіді, радимо звернутися до фахівця.