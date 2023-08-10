Суспільство

Вертоліт та понад 500 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ

10 Серпня 2023 08:25
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війна

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 10 серпня, склали 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 252 200 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, 16 танків та 15 артсистем ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 252200 (+580) осіб ліквідовано,
  • танків – 4278 (+16) од,
  • бойових броньованих машин – 8303 (+13) од,
  • артилерійських систем – 5028 (+15) од,
  • РСЗВ – 711 од,
  • засоби ППО – 469 од,
  • літаків – 315 од,
  • гелікоптерів – 313 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4179 (+4),
  • крилаті ракети – 1377 од,
  • кораблі /катери – 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7495 (+16) од,
  • спеціальна техніка – 746 (+4).

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