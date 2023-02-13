В Ярославській області Росії вибухнув газопровід

В Ярославській області Росії стався вибух на газопроводі, через що виникла величезна пожежа.

Російське пропагандистське агентство “РИА Новости” вказує, що сталося загоряння газопроводу в Мишкінському муніципальному районі Ярославської області. Рятувальники нібито встановили, що стався “розрив газопроводу діаметром приблизно один метр”.

Також в агентстві заявили, що спрацювала аварійна система і пожежу швидко погасили. Водночас в мережі вже з’явилися відео із кількаметровим полум’ям на місці вибуху.