Суспільство

В Ярославській області Росії вибухнув газопровід

13 Лютого 2023 21:12
27
читать на русском →
росія

В Ярославській області Росії стався вибух на газопроводі, через що виникла величезна пожежа.

Російське пропагандистське агентство “РИА Новости” вказує, що сталося загоряння газопроводу в Мишкінському муніципальному районі Ярославської області. Рятувальники нібито встановили, що стався “розрив газопроводу діаметром приблизно один метр”.

Також в агентстві заявили, що спрацювала аварійна система і пожежу швидко погасили. Водночас в мережі вже з’явилися відео із кількаметровим полум’ям на місці вибуху.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Лютого 2023 19:12
125

Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, – Залужний
13 Лютого 2023 18:56
58

Російські мобілізовані дедалі частіше відмовляються йти у наступ – Генштаб
13 Лютого 2023 17:41
64

Резніков анонсував кадрові зміни в Міноборони
13 Лютого 2023 14:39
152

Росія вже розпочала масштабний наступ в Україні – Столтенберг
13 Лютого 2023 14:17
127

Біженцям у Польщі хочуть по-новому виплачувати пенсії
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
усі думки