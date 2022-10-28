“Укренерго” вводить безпрецедентні екстрені обмеження на Київщині

На Київщині найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення. Влада закликає підготуватися до екстрених відключень електроенергії на невизначений термін.

Про це повідомили у ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Через нові пошкодження енергосистеми України у Києві виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів, «Укренерго» вводить« безпрецедентні екстрені обмеження».

Наразі графіки аварійних відключень, які складені напередодні, не актуальні. У ДТЕК наголосили, що найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення.