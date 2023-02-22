Суспільство

Українські військові за добу відбили атаки сил РФ біля 7 населених пунктів – Генштаб

22 Лютого 2023 07:10
20
читать на русском →
війна

Протягом 21 лютого Сили оборони України відбили атаки противника у районах 7 населених пунктів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Минулої доби противник здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок злочинних дій російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, є загиблі та поранені цивільні.

Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині”, – йдеться у повідомлені.

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Бачівськ, Бруски, Павлівка, Ворожба і Грабовське Сумської області, а також понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Куп’янськ і Берестове Харківської області; Стельмахівка, Іванівка, Невське, Червонопопівка, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Федорівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Зокрема – Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Берхівка, Бахмут, Ступочки, Кліщіївка, Озарянівка та Торецьк.
  • На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог з артилерії обстріляв населені пункти Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар.
  • На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новосілка, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Магдалинівка, Павлівка, Степове, Кам’янське, Новоандріївка, Оріхів, Чарівне, Новоданилівка і Мала Токмачка Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку від вогню з РСЗВ постраждало місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення. Також під удар ворожої артилерії потрапили райони 18 населених пунктів. Серед них – Михайлівка, Дудчани, Милове, Томарине, Шляхове, Берислав, Миколаївка, Козацьке, Веселе, Антонівка та Велетенське.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Лютого 2023 09:59
85

Вирішальні бої будуть у середині-кінці весни, – Буданов
22 Лютого 2023 10:35
81

У Харкові пролунали вибухи
22 Лютого 2023 08:17
43

Втрати Росії у війні перевищили 145 тисяч військових
22 Лютого 2023 07:46
105

США передають Україні далекобійні бомби з GPS-наведенням, – Bloomberg
22 Лютого 2023 07:22
94

Китай опублікує “документ з позицією” щодо України найближчими днями
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
усі думки