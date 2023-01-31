Суспільство

Україна може приєднатися до зони роумінгу ЄС вже цього року, – журналіст

31 Січня 2023 21:39
26
Євросоюз

Україна вже цього року може приєднатися до зони роумінгу ЄС.

Про це повідомив журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк у Twitter.

“Високопосадовець ЄС стверджує, що законодавство, яке дозволяє Україні стати частиною зони, вільної від мобільного роумінгу ЄС, може бути прийняте вже цього року”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що єдиний роумінговий простір з ЄС дасть можливість здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат та дозволить українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Січня 2023 20:51
39

В Україні повертають громадський контроль над закупівлями продуктів та палива для армії
31 Січня 2023 18:40
43

Російські окупанти ведуть наступ у районі Бахмута та Лимана, продовжуючи зазнавати великих втрат, – Генштаб
31 Січня 2023 17:40
43

Байден обговорить із Зеленським запит України щодо зброї
31 Січня 2023 17:12
46

Франція передасть Україні ще 12 САУ Caesar
31 Січня 2023 15:34
41

У першій хвилі допомоги від союзників Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків, – Кулеба
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
усі думки