Україна може приєднатися до зони роумінгу ЄС вже цього року, – журналіст

Україна вже цього року може приєднатися до зони роумінгу ЄС.

Про це повідомив журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк у Twitter.

“Високопосадовець ЄС стверджує, що законодавство, яке дозволяє Україні стати частиною зони, вільної від мобільного роумінгу ЄС, може бути прийняте вже цього року”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що єдиний роумінговий простір з ЄС дасть можливість здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат та дозволить українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами.

Senior EU official says that the legislation allowing #Ukraine to be part of the EU’s mobile roaming-free area can be passed already this year.