Суспільство

У Воронезькій області збили повітряний командний пункт Ил-22М

24 Червня 2023 15:23
2
заколот, війна

Повітряно-космічні сили РФ втратили повітряний командний пункт на базі літака Ил-22М11.

Відео з падінням палаючої машини опублікували у соцмережах.

Ворожа авіація зазнала втрати в небі над Воронезькою областю. Російский пропагандист Ілля Туманов оприлюднив інформацію про бортовий номер втраченого літака – RA-75917.

Такий номер має літак управління і ретрансляції Ил-22М11, який є по суті повітряним командним пунктом ворожої армії.

Ил-22М11 є важливою ланкою в побудові єдиного інформаційного поля на рівні фронта або угруповання військ.

Що стало причиною падіння літака – достеменно невідомо.

На території Воронезької області відбувається внутрішньоросійське протистояння між повсталими найманцями ПВК “Вагнер” та підконтрольними Москві військовими частинами ЗС РФ.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Червня 2023 14:41
79

Слабкість Росії очевидна, – Зеленський
24 Червня 2023 15:09
35

Пригожин відмовився домовлятися з Кремлем, Путін виїхав з Москви, туди стягують техніку
24 Червня 2023 14:36
44

Пенсіонерів можуть зобов’язати повернути частину пенсії
24 Червня 2023 12:07
104

“Вагнерівці” взяли під контроль військові об’єкти Воронежа, – Reuters
24 Червня 2023 11:29
59

За ніч РФ випустила по Україні понад 50 ракет
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
усі думки