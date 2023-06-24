У Воронезькій області збили повітряний командний пункт Ил-22М

Повітряно-космічні сили РФ втратили повітряний командний пункт на базі літака Ил-22М11.
Відео з падінням палаючої машини опублікували у соцмережах.
Ворожа авіація зазнала втрати в небі над Воронезькою областю. Російский пропагандист Ілля Туманов оприлюднив інформацію про бортовий номер втраченого літака – RA-75917.
Такий номер має літак управління і ретрансляції Ил-22М11, який є по суті повітряним командним пунктом ворожої армії.
Ил-22М11 є важливою ланкою в побудові єдиного інформаційного поля на рівні фронта або угруповання військ.
Що стало причиною падіння літака – достеменно невідомо.
На території Воронезької області відбувається внутрішньоросійське протистояння між повсталими найманцями ПВК “Вагнер” та підконтрольними Москві військовими частинами ЗС РФ.