У Воронезькій області збили повітряний командний пункт Ил-22М

Повітряно-космічні сили РФ втратили повітряний командний пункт на базі літака Ил-22М11.

Відео з падінням палаючої машини опублікували у соцмережах.

Ворожа авіація зазнала втрати в небі над Воронезькою областю. Російский пропагандист Ілля Туманов оприлюднив інформацію про бортовий номер втраченого літака – RA-75917.

Такий номер має літак управління і ретрансляції Ил-22М11, який є по суті повітряним командним пунктом ворожої армії.

Ил-22М11 є важливою ланкою в побудові єдиного інформаційного поля на рівні фронта або угруповання військ.

Що стало причиною падіння літака – достеменно невідомо.

На території Воронезької області відбувається внутрішньоросійське протистояння між повсталими найманцями ПВК “Вагнер” та підконтрольними Москві військовими частинами ЗС РФ.