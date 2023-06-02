Суспільство

У небі над Київщиною ППО знищила понад 30 повітряних ворожих цілей – КМВА

2 Червня 2023 06:53
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ппо, ракетний удар

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що вночі 2 червня у повітряному просторі над Києвом та навколо столиці ППО виявила і знищила понад 30 повітряних цілей різного типу.

“Терор Києва повітряними атаками триває. Навіжені терористи практично без пауз нападають на столицю. За останні 6 днів рашисти завдали вже 6-го повітряного удару по місту! І кожного разу ворог змінював зброю.

Після балістичних ракет переддень цього разу атака була комбінованою – дронами та крилатими ракетами одночасно. Пуски ракет були здійснені із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555″, – повідомив Попко.

Він зазначив, що синхронно, з різних напрямків Київ атакували БпЛА, за попередніми даними – баражуючі боєприпаси “Shahed”.

За попередньою інформацією, у повітряному просторі над Києвом та навколо столиці силами і засобами протиповітряної оборони були виявлені та знищені понад 30 повітряних цілей різного типу.


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У небі над Київщиною ППО знищила понад 30 повітряних ворожих цілей – КМВА
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