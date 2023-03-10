Суспільство

У Харкові за ніч заживили близько 60% споживачів — Терехов

10 Березня 2023 12:20
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електроенергія

Протягом ночі з 9 на 10 березня енергетикам вдалося відновити енергопостачання до 60% будинків у Харкові.

Про це 10 березня повідомив міський голова Ігор Терехов.

“За ніч нам вдалося заживити десь 60% житлових будинків у Харкові, але зараз є певні труднощі, наші енергетики нині перемикаються на ще одну лінію електропостачання, тому маємо надію, що найближчим часом повернемо Харків до нормальної роботи. У нас не працюють трамваї, тролейбуси, метрополітен. Працюють комунальні автобуси”, — сказав Терехов.

За словами речника “Харківобленерго” Володимира Скічка, протягом дня подачу електроенергії можуть обмежувати через збільшення споживання.

“Обмеження внаслідок атаки росіян 9 березня та значного пошкодження обладнання є мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень. Ці графіки складають і застосовують обленерго”, — повідомили в “Укренерго”.

11,8 тис. харків’ян скористалися пунктами незламності 9 березня, повідомила пресслужба Харківської міської ради. Нині 33 котельні працюють на генераторах, а 51 — від централізованої електромережі.


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У Харкові за ніч заживили близько 60% споживачів — Терехов
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