У Харкові за ніч заживили близько 60% споживачів — Терехов

Протягом ночі з 9 на 10 березня енергетикам вдалося відновити енергопостачання до 60% будинків у Харкові.

Про це 10 березня повідомив міський голова Ігор Терехов.

“За ніч нам вдалося заживити десь 60% житлових будинків у Харкові, але зараз є певні труднощі, наші енергетики нині перемикаються на ще одну лінію електропостачання, тому маємо надію, що найближчим часом повернемо Харків до нормальної роботи. У нас не працюють трамваї, тролейбуси, метрополітен. Працюють комунальні автобуси”, — сказав Терехов.

За словами речника “Харківобленерго” Володимира Скічка, протягом дня подачу електроенергії можуть обмежувати через збільшення споживання.

“Обмеження внаслідок атаки росіян 9 березня та значного пошкодження обладнання є мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень. Ці графіки складають і застосовують обленерго”, — повідомили в “Укренерго”.

11,8 тис. харків’ян скористалися пунктами незламності 9 березня, повідомила пресслужба Харківської міської ради. Нині 33 котельні працюють на генераторах, а 51 — від централізованої електромережі.