У Харкові поки не запроваджували віялових відключень світла, – Терехов

Станом на 11 жовтня у Харкові не запроваджували віялових відключень світла. Людям радять економити електроенергію.

Про це заявив Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного марафону.

“Нині обленерго формує графік. Поки ми не запровадили віялових відключень. Ми сконцентрували наш енергетичний потенціал на об’єктах критичної інфраструктури, яка не підлягає відключенню. Нам дуже важливо, аби працювали об’єкти критичної інфраструктури”, — сказав Терехов.

“Поки що обленерго може впоратися. Будемо дивитися на загальний баланс по енергетиці. На жаль, не все залежить від нас та нашого обленерго. Будемо дивитися, як зробити так, щоб пройти цей день, тиждень, опалювальний сезон з найменшими втратами електроенергії”, — додав міський голова.