Суспільство

У Харкові 12 жовтня три трамваї змінять рух Харківські трамваї №3, 27 та 28 протягом 12 жовтня курсуватимуть за зміненим маршрутом. Зміни пов’язані з ремонтом трамвайних колій, повідомили у Харківській міській раді. У середу транспорт курсуватиме за такими маршрутами: трамвай №3: розворотне коло “Новоселівка” — вул. Миколи Бажана — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — пров. Рибасівський — вул. Греківська — вул. Університетська — пл. Павлівська — вул. Полтавський Шлях — вул. Євгена Котляра — розворотне коло “Південний вокзал”;

трамвай №27: розворотне коло “Новоселівка” — вул. Миколи Бажана — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — вул. Молочна — пл. Захисників України — пр. Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — вул. Героїв Праці — вул. Шевченка — розворотне коло “Журавлівський гідропарк” — вул. Мойсеївська — вул. Віринська — Семиградський в’їзд — вул. Академіка Павлова — пр. Героїв Харкова — пл. Захисників України — вул. Молочна — вул. Гольдбергівська — вул. Москалівська — вул. Миколи Бажана — розворотне коло “Новоселівка”;

трамвай №28: розворотне коло “Новоселівка” — вул. Миколи Бажана — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — вул. Молочна — пл. Захисників України — пр. Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — Семиградський в’їзд — вул. Віринська — вул. Мойсеївська — вул. Шевченка — вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова — пр. Героїв Харкова — пл. Захисників України — вул. Молочна — вул. Гольдбергівська — вул. Москалівська — вул. Миколи Бажана — розворотне коло “Новоселівка”. Також через ремонт колій трамвай №8 змінить маршрут протягом 13-14 жовтня, інформує міськрада. трамвай №8: вул. Мухачова — вул. Морозова — вул. Плеханівська — вул. Молочна — пл. Захисників України — пр. Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — пров. Салтівський — Салтівське шосе — розворотне коло “602-й мікрорайон”. Поділитися:



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