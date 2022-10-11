Суспільство

У Харкові 12 жовтня три трамваї змінять рух

11 Жовтня 2022 20:03
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транспорт

Харківські трамваї №3, 27 та 28 протягом 12 жовтня курсуватимуть за зміненим маршрутом.

Зміни пов’язані з ремонтом трамвайних колій, повідомили у Харківській міській раді. У середу транспорт курсуватиме за такими маршрутами:

  • трамвай №3: розворотне коло “Новоселівка” — вул. Миколи Бажана — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — пров. Рибасівський — вул. Греківська — вул. Університетська — пл. Павлівська — вул. Полтавський Шлях — вул. Євгена Котляра — розворотне коло “Південний вокзал”;
  • трамвай №27: розворотне коло “Новоселівка” — вул. Миколи Бажана — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — вул. Молочна — пл. Захисників України — пр. Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — вул. Героїв Праці — вул. Шевченка — розворотне коло “Журавлівський гідропарк” — вул. Мойсеївська — вул. Віринська — Семиградський в’їзд — вул. Академіка Павлова — пр. Героїв Харкова — пл. Захисників України — вул. Молочна — вул. Гольдбергівська — вул. Москалівська — вул. Миколи Бажана — розворотне коло “Новоселівка”;
  • трамвай №28: розворотне коло “Новоселівка” — вул. Миколи Бажана — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — вул. Молочна — пл. Захисників України — пр. Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — Семиградський в’їзд — вул. Віринська — вул. Мойсеївська — вул. Шевченка — вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова — пр. Героїв Харкова — пл. Захисників України — вул. Молочна — вул. Гольдбергівська — вул. Москалівська — вул. Миколи Бажана — розворотне коло “Новоселівка”.

Також через ремонт колій трамвай №8 змінить маршрут протягом 13-14 жовтня, інформує міськрада.

  • трамвай №8: вул. Мухачова — вул. Морозова — вул. Плеханівська — вул. Молочна — пл. Захисників України — пр. Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — пров. Салтівський — Салтівське шосе — розворотне коло “602-й мікрорайон”.

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