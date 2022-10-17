Суспільство

У Дніпрі та області почалися екстрені відключення електроенергії

17 Жовтня 2022 08:42
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електроенергія

На Дніпропетровщині почалися екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

“Ворог продовжує обстрілювати об’єкти енергетичної інфраструктури та завдає руйнувань. Для ліквідації ушкоджень та збалансування енергосистеми сьогодні у Дніпрі та області відбуватимуться відключення електроенергії”, – написав він.

Коваленко просить громадян обмежити використання енергоємних приладів: бойлерів, пральних машин, обігрівачів, кондиціонерів, а також зарядити телефони та павербанки.

Як повідомлялося, сьогодні українські військові знищили над Дніпропетровською областю три російські крилаті ракети, але одна влучила по об’єкту енергетичної інфраструктури, там сильна пожежа.


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