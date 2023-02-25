Ти точно станеш програмістом?

Кому підходить професія програміста

Станеш, якщо хочеш добре заробляти та готовий до складнощів. У цьому огляді ми розкажемо, кому підходить професія, а кому ні, та чому. Якщо цікавлять графіки, програми занять, можете зазирнути на сайт https://itea.ua/. Школа пропонує прозорі умови співпраці, встановлює вигідні ціни та перевіряє кожного ментора. Для учня це означає одне — процес отримання нових знань буде максимально динамічним, цікавим та результативним.

Програміст чи кодер?

Людей, які пишуть коди, зараз ділять на дві категорії — програмістів та кодерів. Кодером може працювати будь-хто, рівня IQ якого вистачає для інтелектуальної діяльності. Фахівець виконує типові завдання за зразками. Це не складніше, аніж виконувати університетські, шкільні математичні завдання.

Програміст — це вже про певний стиль життя та образ мислення. Фахівець категорії розв’язує складні питання, винаходить оригінальні підходи до роботи, завжди прагне розібратись, як саме різні алгоритми та системи влаштовані зсередини. Тож для успішної роботи знадобляться:

мистецький підхід;

закоханість у свою справу;

високий рівень професійної підготовки;

здатність постійно навчатися.

Програміст дивиться на завдання широко, продумує та передбачає ті особливості, які кодер бачить досить поверхнево. За рамки формулювань виходить тільки перший фахівець. Також у програміста є інтерес у тому, щоб його рішення працювало дійсно ефективно. Кодеру важливіше просто зробити все якомога швидше.

Як ти будеш працювати

Справжній програміст має шукати креативні рішення навіть для типових задач, продумувати схеми та алгоритми, знаходити різні варіанти пошуку простих чисел, вивчати їх та обирати оптимальний шлях, реалізовувати його на практиці, впроваджувати перевірки даних. Якщо звик робити все швидко та просто, гарного програміста з тебе не вийде.

Приблизний підхід програміста до задач:

пошук різних алгоритмів та вибір оптимального;

пошук різних алгоритмів та вибір оптимального;

розв’язування задачі;

впровадження перевірки введених даних, продумування повідомлень про помилку;

перевірка алгоритму на різних прикладах;

додавання індикатора завантаження та блокування кнопки заради уникнення подвійного натискання.

Краще навіть не починай

Якщо написання кодів для тебе — дика нудьга, а закони логіки здаються чимось непотрібним та зайвим (наприклад, у повсякденному житті). Навчатись доведеться постійно — ти точно до цього готовий? Не завадять навички самоосвіти.