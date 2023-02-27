Суспільство

Ситуація на фронті складна, – Маляр

27 Лютого 2023 20:22
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війна

Ситуація на фронті складна, а найскладнішою вона залишається саме на Бахмутському напрямку у Донецькій області.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Якщо коротко і простими словами, то ситуація на фронті складна. Ворожа армія нарощує інтенсивність штурмових дій. Найскладніша обстановка залишається на Бахмутському напрямку”, – йдеться у повідомленні.

Маляр зазначила, що ворог під час наступальних дій використовує тактику виснаження і тотального руйнування. Росіяни зазнають значних втрат, щоденно гине від 600 до 1000 осіб.

“Сили оборони України ведуть активні оборонні дії в умовах кількісної переваги противника. Наші бійці мужньо воюють з ворогом”, – додала заступник міністра оборони України.


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