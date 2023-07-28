Суспільство

Сирський розповів про ситуацію на Куп’янському напрямку

28 Липня 2023 13:19
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війна

На Куп’янському та Лиманському напрямках українські війська не втратили жодної позиції. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Military Media Center.

За словами генерала, на Куп’янському та Лиманському напрямках російські окупанти постійно атакують, використовуючи свої професійні підрозділи.

“Щодня ми відбиваємо на цих напрямках численні штурми. Жодної нашої позиції не втрачено”, – наголосив командувач Сухопутних військ.

Під Бахмутом окупанти затято чинять опір, але відступають.


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