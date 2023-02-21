Суспільство

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 760 окупантів Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 760 окупантів. Також було знищено десяток танків і 5 БПЛА ворога. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 144440 (+760) осіб ліквідовано,

танків – 3326 (+10) од,

бойових броньованих машин – 6562 (+9) од,

артилерійських систем – 2338 (+4) од,

РСЗВ – 471 (+0) од,

засоби ППО – 243 (+0) од,

літаків – 299 (+0) од,

гелікоптерів – 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2023 (+5),

крилаті ракети – 873 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5210 (+1) од,

спеціальна техніка – 226 (+1). Поділитися:



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