Суспільство

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 760 окупантів

21 Лютого 2023 08:49
22
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війна

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 760 окупантів. Також було знищено десяток танків і 5 БПЛА ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 144440 (+760) осіб ліквідовано,
  • танків – 3326 (+10) од,
  • бойових броньованих машин – 6562 (+9) од,
  • артилерійських систем – 2338 (+4) од,
  • РСЗВ – 471 (+0) од,
  • засоби ППО – 243 (+0) од,
  • літаків – 299 (+0) од,
  • гелікоптерів – 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2023 (+5),
  • крилаті ракети – 873 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5210 (+1) од,
  • спеціальна техніка – 226 (+1).

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