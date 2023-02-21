Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 760 окупантів

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 760 окупантів. Також було знищено десяток танків і 5 БПЛА ворога.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 144440 (+760) осіб ліквідовано,
- танків – 3326 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 6562 (+9) од,
- артилерійських систем – 2338 (+4) од,
- РСЗВ – 471 (+0) од,
- засоби ППО – 243 (+0) од,
- літаків – 299 (+0) од,
- гелікоптерів – 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2023 (+5),
- крилаті ракети – 873 (+0),
- кораблі /катери – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5210 (+1) од,
- спеціальна техніка – 226 (+1).
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