Суспільство

Шебекіно знову обстріляли, влучили у ТЦ, – губернатор Бєлгородщини Гладков

22 Лютого 2023 12:53
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росія

Російська влада заявила, що в торговельному центрі Бєлгородської області, що межує з Україною, сталася пожежа внаслідок влучання снаряда, одна людина поранена.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

“Обстріл Шебекиного. Снаряди влучили в торговий центр, унаслідок чого він загорівся. За попередніми даними, є один постраждалий”, – повідомив він.

За словами російського чиновника, чоловіка з осколковими пораненнями доставили в лікарню. Його стан оцінюють “як украй важкий”.

На місці пожежі, за словами Гладкова, перебувають оперативні служби, рятувальники розпочали гасіння.


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