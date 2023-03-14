Суспільство

Росіяни готують “отріцатєльноє наступлєніє” на лівобережжі Херсонщини, – Гуменюк

14 Березня 2023 10:55
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херсон

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину, зокрема лівобережну, де самі дислокуються. Таким чином вони спонукають мирне населення виїжджати разом з ними на наступні рубежі оборони.

Окупанти розуміють, що ЗСУ продовжують роботу з їхнього вичищення. З тої смуги, з якої вони не змогли досягати правобережжя. Про це 24 Каналу сказала керівниця пресцентру Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

“Колабораційна влада намагається виїжджати, евакуюючи документацію та награбовані речі. Це ознака того, що готується черговий “жест доброї волі”, – наголосила Гуменюк.

Прикриваються мирним населенням

Ворог продовжує обстрілювати громади на узбережжі Чорного моря, біля Дніпровського лиману. На жаль, у Куцурубській громаді загинуло двоє людей. Поблизу розташована Кінбурнська коса, звідки, як відомо, окупанти раніше завдавали ударів.

За словами керівниці ОК “Південь”, специфіка цього напрямку полягає у використанні ворогом мирного населення як живого щита. “Вони розташовують свої вогневі позиції, зокрема РСЗВ, просто серед подвір’їв місцевих мешканців. Це ускладнює нам роботу у відповідь, але не робить її абсолютно неможливою. Ми продовжуємо відстежувати їхні маневри, рух та наміри. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо відзвітувати про хороші результати”, – зауважила Гуменюк.

Вона акцентує: обстріл громад – звичайнісінький акт тероризму. Росіяни постійно вдаються до такої тактики перед значущими подіями.

“З огляду на те, що відбувається перегляд зернової угоди, і Миколаївський напрям є одним з пріоритетних, адже українській економіці потрібно розвиватися, а світовій спільноті отримувати більше збіжжя, ворог ввечері продовжив мінометні обстріли Дніпро-Бузького лиману – обстрілювали акваторію. Тероризм по морських транспортних шляхах, щоб і не подумали використовувати його через безпекову ситуацію”, – пояснила керівниця ОК “Південь”.

На щастя, обійшлося без жертв. Однак, підкреслила Гуменюк, терористичні дії росіян зафіксовані й також будуть слугувати основою для трибуналу.


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