Суспільство

Російські війська намагаються наступати на п’яти напрямках, – Генштаб

19 Липня 2023 18:54
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війна

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

Протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу. Також, нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога.


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