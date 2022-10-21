Результативність збиття іранських дронів за два тижні становить 85% – Повітряні сили

Результативність збиття іранських дронів “Шахід-136” українськими військовими за два тижні становить 85%.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

“Беремо, умовно, два тижні крайні застосування наших бойових сил та засобів проти дронів і результативність їхнього збиття, то маємо цифру сьогодні 85%, саме якщо говоримо про дрони “Шахід-136”, – зазначив Ігнат.

Він додав, що від першого випадку застосування іранських дронів, який відбувся 13 вересня, до нинішнього дня військові набули певного розуміння, як ефективніше їх виявляти та знищувати.

Крім того, Ігнат зауважив, що західні системи ППО різних видів та класів, які доставлятимуть в Україну, стануть також ефективними для збиття іранських дронів.

Як повідомлялося, російські війська суттєво збільшили кількість ракетних обстрілів України. Зокрема, з 10 по 20 жовтня загарбники випустили 154 ракети, що в сім разів більше, ніж у першій декаді місяця.