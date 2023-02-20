Суспільство

Ракету “Кинджал” можна “збити” тільки в соцмережах, – Повітряні сили

20 Лютого 2023 13:15
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війна, ппо

У Повітряних силах нагадали, що українська ППО не може збивати балістичні ракети Росії.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат на онлайнбрифінгу.

Ремарку ведучої, що Україна “почала збивати балістичні цілі” Ігнат спростував, зауваживши, що нинішнє озброєння ППО не дозволяє жодним чином цього робити. Речник Повітряних сил нагадав, що Україна дуже чекає посилення від іноземних партнерів, а саме комплекси Patriot PAC-3 та SAMP/T.

“Кинджал” можна “збити” тільки в фейсбуку. Чи на телеграм-каналі. Ми не можемо збивати цю ціль. Закликаю довіряти офіційним джерелам”, – зазначив Ігнат.


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