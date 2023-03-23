Під завалами у Ржищеві знайшли 9-го загиблого, рятувальна операція завершена

Кількість загиблих у результаті атаки росіян на місто Ржищів на Київщині зросла до 9 осіб – під час розбору завалів рятувальники виявили тіло ще однієї людини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“Загальна кількість жертв атаки – 9. Пошуково-рятувальна операція у Ржищеві завершена”, – йдеться у повідомлені.

Вночі 22 березня в м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й і 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків і триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням. О 6:50 ранку пожежу було ліквідовано.