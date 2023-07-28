Суспільство

Офіцер Нацгвардії проповз 150 метрів, щоб знищити ворожий танк на Луганщині

28 Липня 2023 07:26
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війна

В районі Серебрянського лісництва в Луганській області офіцер 5 Слобожанської бригади НГУ Віктор Хоменко заради знищення ворожого танку, який стріляв по українським позиціям, вночі проповз 150 метрів і знешкодив ворожу техніку.

Про це повідомляє пресслужба бригади.

“27 липня о 4 годині ворожий танк виїхав на вогневу позицію і розпочав пряме ураження позиції одного з підрозділів НГУ. Старший лейтенант Віктор Хоменко, віддавши наказ підлеглим на відкриття вогню по танку, сам взяв протитанковий гранатомет NLAW та швидко рушив ходами сполучень до ворожої цілі. Оскільки умови обстановки в лісі не дозволяють вести вогонь з далекої відстані, діставшись до переднього краю, офіцер виліз з окопу, проповз на відстань 150 метрів до танку та влучним пострілом знищив його”, – повідомили у бригаді.


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