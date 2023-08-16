Суспільство

Наступ окупантів на Куп’янському напрямку має локальний характер – ГУР

16 Серпня 2023 15:06
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війна

Наступ російської армії на Куп’янському напрямку має локальний характер. Про це у коментарі газеті Financial Times заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. 

«Операції, які здійснює Росія, не мають стратегічного військового характеру, це лише локалізовані напади», — говорить Скібіцький.

Війська РФ у Куп’янському районі, за його словами, проводять штурмові дії, а на інших напрямках тримають статичну оборону.

ISW підтвердив просування армії РФ на схід від Куп’янська. На кадрах з геолокацією видно, що ворог просунувся в районі Орлянки і Миколаївки на схід від Куп’янська. Основна ціль армії РФ – це захоплення решти Луганської області та просунутися на захід у східну частину Харківської та північну частину Донецької областей.


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