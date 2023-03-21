На Київщині та Житомирщині можливі відключення електрики, – Галущенко

В окремих районах Київщини та Житомирщини світло можуть відключати через ремонт пошкоджених російським обстрілом об’єктів інфраструктури.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Міністр зазначив, що енергосистема у вівторок, 21 березня продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності.

За словами Галущенка, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

“Водночас тривають ремонтні роботи на об‘єктах мережевої інфраструктури, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу. Можливі нетривалі відключення електроенергії в окремих районах Житомирщини та Київщини”, – зазначив він.