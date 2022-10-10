На Харківщині після російських обстрілів на 40-50% відновили електроенергію

Електропостачання у Харкові та області ввечері 10 жовтня відновили майже на 50%. Завершити роботи мають до кінця дня.

Про це сказав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Сьогодні ворог завдав 9 ракетних ударів ракетами “С-300″. Частину — збили наші сили ППО. На жаль, є значні пошкодження інфраструктурних об’єктів. Наразі уже відновлено електропостачання в Харкові та області на 40-50%. Орієнтовне повне завершення відновлювальних робіт — до кінця доби”, — сказав Синєгубов.

За словами Синєгубова, фахівці продовжують розміновувати та відновлювати інфраструктуру на деокупованих територіях Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів.