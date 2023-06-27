Лобода вибачилась перед 16-річною дівчиною з Харкова

Українська співачка Світлана Лобода, яка будувала кар’єру в РФ після вторгнення Росії в Україну у 2014 році, перепросила перед 16-річною Дариною, яка влаштувала акцію протесту під час виступу Лободи у Харкові 25 червня.

Відповідне відео Світлана Лобода виклала в своєму Instagram.

“Ні я, ні моя команда не чинили ніякого спротиву проти її позиції, ніхто її не чіпав. Саме тому вчора я одразу зробила пост про те, що я поважаю її позицію. Сьогодні я вважаю, що це не була проплачена акція. Я вважаю, що в той час, в той момент я була дуже схвильована, на емоціях”, — заявила співачка.

Лобода додала, що імпровізовані концерти викликають багато емоцій, а на емоціях можна сказати речі, за які “тобі потім може бути незручно”.

“Я хочу вибачитись перед Дариною та батьками, якщо я їх образила — я не хотіла ображати нікого. В мене не було таких намірів. Я намагалася якось розрядити обстановку і, мабуть, невдало пожартувала, я вибачаюсь за це”, — сказала співачка.

“Я розумію, що до мене дуже багато питань з приводу мого минулого. Я поважаю думку кожної людини, кожного громадянина моєї країни, я намагаюся не включатися в скандали, щоб це не мало великого вибуху, але сьогодні я вважаю дуже важливим, щоб ви почули мене, що я не хотіла нікого образити”, — додала Лобода.

Наприкінці відео вона сказала, що намагається бути корисною та перебувати в країні, яку “дуже любить, де живе її команда, родичі та батьки: “Я хочу допомагати українцям вистояти в цій війні, тому що моє коріння тут, я дуже люблю свою країну і я хочу бути з нею до кінця”.