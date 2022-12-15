Как выбрать игровой автомат и увеличить свой выигрыш

Игроки хотят постоянно выигрывать. Будь то автомат в онлайн казино или просто счастливый билетик. Так уж устроен человек. На самом деле, чтобы добиться выигрыша нужна большая самоотверженность, время и правильное мышление. Как видите, “удачи” в этом перечне нет. Но есть ли какие-то приемы, чтобы на Goxbet 1 играть онлайн и резко увеличить шансы на выигрыш?

Ответ – да. И вот некоторые из таких приемов.

Выберите игровой автомат с самой высокой выплатой

Когда вы играете в онлайн казино, вам нужно знать, какие игровые автоматы станут правильным выбором. Среди новичков распространено мнение, что все слоты одинаковы, за исключением разной графики, что совсем не так. Чтобы выиграть больше, вам нужна машина с более высокой маржой выплат, чем у других.

После того как вы выбрали автомат, следующим шагом будет определение лучших слотов для вас. Здесь нужно учитывать процент возврата игроку (RTP – Return to Player). Процент RTP относится к части общей суммы ставок, которая возвращается игроку из игрового автомата. Высокий процент означает, что у вас есть высокие шансы на победу.

Запомните эти показатели:

95% – это средний показатель RTP;

91% – низкий;

98% и более – высокий.

Чем выше значение RTP, тем чаще и крупнее выигрыши. На большинстве веб-сайтов казино есть информация о процентах RTP для их игровых автоматов.

Узнайте волатильность игрового автомата

Волатильность слота — еще один важный фактор, который следует учитывать при выборе выигрышного слота. Иногда это называют дисперсией или уровнем риска. Это оценка риска для реальных денег, связанных с игрой на конкретном игровом автомате. Эта волатильность будет определяющим фактором того, как вы будете выигрывать в слотах.

Слоты с низкой волатильностью дают вам более высокие шансы на выигрыш, так как намного легче получить выигрышные комбинации после вращения барабанов. Однако эти слоты приносят вам меньшие выигрыши, потому что риск относительно низок. Слоты с высокой волатильностью имеют меньшие шансы на выигрыш, а поскольку их риск высок, их выплаты намного выше.

Они также требуют немного терпения и достаточно денег для более длительного онлайн сеанса на таких платформах, как Goxbet.

Выше ставку

Взять джекпот, сделав минимальную ставку, крайне маловероятно, и это правда. Высшие выигрыши имеют фиксированный предел минимальной ставки, и чем выше ваша ставка, тем значительнее ваши выигрыши в некоторых слотах. При этом чем меньше ваша ставка, тем меньше будет ваш выигрыш.

Лучшие онлайн слоты в Goxbet различаются в зависимости от ставки. Если стратегия слота заключается в том, чтобы играть по низкой ставке, вы должны знать об этом. Однако здесь будет сложно выиграть по-крупному. Риск игры в слоты с более высоким номиналом выше, чем в слоты с более низким номиналом, но и разыгрываются здесь большие выигрыши.

Риск является ключевым фактором, и поэтому он всегда должен определять, сколько вы готовы поставить.