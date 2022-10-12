Суспільство

Енергетики просять економити електрику не тільки ввечері, а й уранці

12 Жовтня 2022 16:31
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електроенергія

Акціонерне товариство «Харківобленерго» опублікувало роз’яснення щодо введення графіків аварійних відключень.

Зокрема графіки аварійних відключень електроенергії (ГАВ) вводяться персоналом операторів системи розподілу (ОСР) за розпорядженням диспетчера Регіонального диспетчерського центру Північного регіону НЕК “Укренерго”.

Це відбувається шляхом відключення живильних ліній і трансформаторів безпосередньо з центрів живлення, без попередження споживачів, при виникненні аварійного дефіциту потужності та зниженні частоти електричного струму, порушенні режимів граничних перетоків або недопустимому перевантаженні устаткування, зниженні рівня напруги в контрольних точках, необхідності запобігання порушенням гранично допустимих режимів роботи гідроелектростанцій та водосховищ України.

Термін виконання ГАВ становить до 15 хвилин. Диспетчери електроенергетичної системи, підприємства електроенергетики, чергові підстанцій виконують розпорядження на застосування ГАВ без попередження споживачів та попереднього узгодження з місцевими органами виконавчої влади.

Тривалість у перерві електропостачання споживачів під час відключення за графіком (ГАВ), як правило, не має перевищувати 2-х годин, а за погодженням з місцевими органами виконавчої влади може становити більший період часу.

У складних аварійних ситуаціях допускається багаторазове відключення одних і тих самих ліній за ГАВ з перервою між відключеннями на 1-2 години.

Щоб зберегти баланс в енергосистемі і гіпотетичних відключень було менше, ми просимо споживачів мінімізувати підключення до мережі потужних побутових електроприладів: обігрівачі, електроплити, мікрохвильовки, пральні машини, посудомийні машини, праски, кондиціонери, пилососи тощо. Особливо це стосується періодів часу з 17.00 до 22.00 та з 8.00 до 10.00.


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