30 років виповнилося першій шоу-програмі про кіно в Україні “Відеоревю з Ігорем Жуковим”

Телепередача «Відеоревю з Ігорем Жуковим», яка стала першою ігровою телепрограмою про кіно України та всього пострадянського простору, однією з найпопулярніших передач незалежного українського телебачення, зокрема завдяки створеному раніше голлівудського «Форреста Гампа» ефекту «героя всередині кіно», транслювалася 8 років і яку досі пам’ятають глядачі, вийшла в ефір з Харкова наприкінці травня 1993 року. 30-річний ювілей передачі припав на лихоліття війни. Її автор і ведучий Ігор Жуков – відомий журналіст, кінознавець, телеведучий, програми якого безперервно з 90-х років виходили на регіональних та всеукраїнських телеканалах, тепер працює над проєктом «Український кінофронт: Кіно, яке не подивляться орки», який був народжений минулого року під нещадними обстрілами Харкова і зараз ведеться на весь світ…

Ігор Жуков у 90-х розповідав про кіно так, як ніхто ще не робив, помістивши себе за допомогою вигадки та відеомонтажу всередину кіно. Вигадані Ігорем нові візуальні форми спілкування були на той час небачені. Подібну ідею згодом реалізував у Голлівуді режисер Роберт Земекіс у відомому фільмі «Форрест Гамп». Оригінальність формату програми «Відеоревю» та харизматичність її ведучого Ігоря Жукова зробили телепередачу однією з найулюбленіших серед глядачів.

23 травня 1993 року в ефір 1-го недержавного телеканалу України та всього пострадянського простору – харківського «Тоніса» – вийшла програма «Відеоревю», автором та ведучим якої був студент-першокурсник ХНУ ім. В. Н. Каразіна Ігор Жуков, який у 17 років у 1992-му прийшов з ідеєю її створення на «тонісовський» конкурс. Піднята Жуковим на ТБ тема голлівудського кіно, що прорвалося до нас після «перебудови», мала величезний інтерес у телеглядачів, які жили в епоху піратських відеокасет. Програма транслювалась на більшій території України. Телепередачу записували на відеомагнітофони, щоб передати знайомим касету із записом. Хлопець із Чугуєва без знайомств та зв’язків лідирував серед телеведучих у всіх опитуваннях громадської думки. Від глядачів Жуков отримував мішки листів із тисячами прохань, побажань та зізнань у коханні від глядачок. Ігор Жуков роздав тисячі автографів і сотні інтерв’ю. Не дивно, що назва однієї з рубрик програми «Як там живуть у Голлівуді» стала крилатою фразою. «Відеоревю» викликала цілу хвилю наслідувань, але жодна з передач інших авторів не змогла добитися такого резонансу. Ігор Жуков був першопрохідцем.

Матеріалів телепрограми йому вистачало, щоб ще робити на їх основі та радіопередачі, та друкуватися з авторськими рубриками в усіх найвідоміших харківських ЗМІ та всеукраїнських виданнях публікуватися. Інші програми Ігоря Жукова стали своєрідними продовженнями «Відеоревю» та транслювалися не лише на всіх великих харківських регіональних каналах, а й в ефірі загальнонаціональних телекомпаній. Він був не лише автором, режисером і ведучим своїх програм, а й ще і голосом телеканалу і продюсером різних проектів не тільки на ТБ. Попутно Жуков пройшов шлях від редактора кінопрограм, який формував репертуар та анонсування фільмів кількох великих регіональних каналів, до успішного керівника продакшн-студії та програмного директора телекомпанії та своїми знаннями і досвідом ділився на відкритих ним у 2012 році «Майстер-класах підготовки телеведучих, блогерів і журналістів від зірок харківського ТБ», на яких усі бажаючі могли навчитися працювати на телебаченні та в інших засобах масової інформації. 2016-го Жуков створив інтернет-телеканал «Харків-ТВ» про історію та сучасність харківського телебачення, і людей, які його робили, з метою створення першого загальнонаціонального каналу з нашого міста, що мовитиме на всю Україну і весь світ.

А про історію «Відеоревю» Ігор Жуков докладно розповів на своєму ювілейному вечорі у 2017 році в Музеї знаменитих харків’ян ім. К. І. Шульженко. Тоді до його 25-річного ювілею на ТБ у музейній експозиції, присвяченій кінематографістам, які прославили Харків, було відведено гідне місце творчості Ігоря Жукова, як знакової постаті для міста, та його 1-й програмі «Відеоревю». Ювіляр розкрив чимало секретів: «Під час перегляду фільмів вибирав такі моменти, де поруч із героєм вміщався і я. Потім знімався на блакитному фоні, за допомогою рір-проекції проявлявся, накладаючись на кадри стрічок і грав разом з кіноперсонажами: перестрілювався зі Сталлоне, супроводжував Джулію Робертс, фехтував на мечах із Гібсоном, стрибав від вибухів зі Шварценеггером, з Ван Даммом робив його фірмову «вертушку», літав із Бетменом, тікав від Фредді Крюгера, брав участь у кіноперегонах на скакуні, капоті машини і навіть крилі літака тощо. У перші роки на роботу до Харкова добирався із Чугуєва, де жив, на автобусах та попутках, водії яких частенько впізнавали мене та не брали грошей за проїзд. Зачіску для зйомок доводилося укладати не феном, на який не було грошей, а старим пилососом, видуваючи повітря у зворотний бік. Доводилося часто монтувати програму самому, залишаючись ночувати у монтажній на стільцях».

На свої вірші, згодом видані книгами, Жуков записував пісні, виконував їх та знімав у «Відеоревю» кліпи на них. У 2006 році вийшла перша збірка віршів телеведучого «Я розповім тобі про вітер». 2017-го була видана друга книга віршів Ігоря Жукова «Та, чиє ім’я шепоче вітер», об’єднана зі збіркою віршів його батька, відомого слобожанського поета, журналіста і письменника з Чугуєва Леоніда Жукова, який чверть століття працював у газетах Харкова й області та пройшов тернистий шлях від вчителя, директора школи, журналіста, депутата чугуївського міськради до поета і письменника, тепер відомому далеко за межами Слобожанщини. Ігор Жуков свою книгу присвятив ще бабусі та мамі, яка померла, коли йому було всього три роки. Презентація пройшла в Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка. Книга двічі перевидавалася, і її екземпляри зберігаються в Києві, Харкові, інших містах України та зарубіжжя, зокрема Великобританії, США, Німеччини.

Допомагав Жуков і в пошуку архівних відеоматеріалів для популярного голлівудського серіалу «Чорнобиль», який успішно пройшов на екранах світу і в нас в Україні. В останні роки, крім щоденних ефірів своєї телепрограми «Прем’єра», Ігор Жуков планував створення масштабної щорічної регіональної премії для всіх ЗМІ Харкова та області, прикладів якої не було в інших регіонах України.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Ігор Жуков створив проєкт «Український кінофронт: Кіно, яке не подивляться орки» про актуальні під час війни теми, які ще ніхто не розповідав та які виходять далеко за межі України, у телеграм-каналі t.me/kinoorki та фейсбуці facebook.com/kinoorki Презентував його Ігор Жуков у загальнонаціональному ефірі телемарафону всеукраїнських каналів «Єдині новини», куди його запросили розповісти про проєкт, народжений під нещадними обстрілами Харкова і в якому розкривається, хто зі світових «кінодіячів» та компаній, попри санкції, ще продає кіно в країну-агресорку, бо кожне кіно, яке виходить у росії – це нові гроші на війну проти України».

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А згадуючи «Відеоревю» Ігор Жуков пригадав ще цікавий факт: «Це зараз в інтернеті можна легко дізнатись новини про акторів та подивитися будь-які трейлери-анонси на найближчі фільми. Мені ж тоді доводилося брати інформацію із зарубіжних журналів та… своєї голови. Готуючи сюжет про актора, переглядав усі фільми за його участю та писав авторські тексти. Про його майбутні кінопроєкти у «Відеоревю» робив відеосюжет, куди вставляв кадри з минулих стрічок за участю цього актора, де не було видно, що це за фільми. В результаті виходили трейлери майбутніх кінокартин, і глядачі їх шукали в тодішніх відеокіосках, аргументуючи продавцям, що їх бачили вже в моїй програмі. Бувало, що зйомки скасовувалися, і виходило, що лише у «Відеоревю» актори грали ці ролі…»

«Відеоревю» і зараз можна згадати, подивившись на сторінці Ігоря Жукова в ютубі youtube.com/@IgorZgukov і вітаємо із 30-річчям усіх глядачів, які пам’ятають телепрограму «Відеоревю».

https://www.youtube.com/@IgorZgukov