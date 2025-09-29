        Суспільство

        Сніг у Карпатах й до +17 на півдні: прогноз погоди на 30 вересня

        Галина Шподарева
        29 Вересня 2025 21:55
        Українські Карпати / Фото архівне: Головне в Україні
        Погода 30 вересня в Україні буде мінливою: у більшості областей очікуються дощі та поривчастий вітер. Водночас на сході країни збережеться суха погода, а на Закарпатті й півдні потеплішає до +17 °C.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        У вівторок в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями. Помірні дощі пройдуть у більшості регіонів, місцями значні – на Одещині та Миколаївщині. Лише на північному сході та сході країни опадів не очікується.

        Вітер переважно східний, швидкістю 7-12 м/с, у центральних, південних та східних областях можливі пориви 15-20 м/с.

        Температура вночі становитиме +4…+9 °C, вдень +9…+14 °C. На Закарпатті та крайньому півдні повітря прогріється до +17 °C. У високогір’ї Карпат можливий мокрий сніг, температура триматиметься близько 0 °C.

        Погодна мапа України на 30 вересня / Фото: Укргідрометцентр

