Сніг у Карпатах й до +17 на півдні: прогноз погоди на 30 вересня

Погода 30 вересня в Україні буде мінливою: у більшості областей очікуються дощі та поривчастий вітер. Водночас на сході країни збережеться суха погода, а на Закарпатті й півдні потеплішає до +17 °C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У вівторок в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями. Помірні дощі пройдуть у більшості регіонів, місцями значні – на Одещині та Миколаївщині. Лише на північному сході та сході країни опадів не очікується.

Вітер переважно східний, швидкістю 7-12 м/с, у центральних, південних та східних областях можливі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме +4…+9 °C, вдень +9…+14 °C. На Закарпатті та крайньому півдні повітря прогріється до +17 °C. У високогір’ї Карпат можливий мокрий сніг, температура триматиметься близько 0 °C.