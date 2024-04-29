Кримінал

Слідчі попередньо встановили тип боєприпасів, якими було завдано удару по Харкову

29 Квітня 2024 21:15
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За даними слідства, 29 квітня близько 18:00 збройні сили рф завдали авіаційні удари поблизу житлового кварталу в Київському районі м. Харкова.

Внаслідок обстрілу травмовано 42-річного цивільного чоловіка, його госпіталізовано до лікарні.

У багатоповерхівках вибито вікна.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф / Фото Харківська обласна прокуратура

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).


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