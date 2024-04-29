Слідчі попередньо встановили тип боєприпасів, якими було завдано удару по Харкову

За даними слідства, 29 квітня близько 18:00 збройні сили рф завдали авіаційні удари поблизу житлового кварталу в Київському районі м. Харкова.
Внаслідок обстрілу травмовано 42-річного цивільного чоловіка, його госпіталізовано до лікарні.
У багатоповерхівках вибито вікна.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).