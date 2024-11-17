Складна ситуація зберігається на Покровському та Курахівському напрямках – Генштаб

З початку доби відбулося понад 70 бойових зіткнень. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБ, та здійснювати атаки майже на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ станом на 16:00.

Окупант не припиняє застосовувати артилерію та авіацію по території Сумської області. Під ворожими обстрілами опинилися райони населеного пункту Басівка. Також авіація противника завдала удару в район Журавки, скинувши при цьому дві керовані авіабомби.

За наявною інформацією на даний час, росіяни завдали дев’ять авіаударів по території Курської області рф, застосувавши 13 КАБ.