Економіка

Шмигаль розповів скільки потрібно часу на відновлення електропостачання

22 Березня 2024 17:44
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Під час російської масованої атаки 22 березня України було пошкоджено близько 20 підстанцій, електростанції, та Дніпровська ГЕС.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Є проблеми в декількох регіонах. Ключове зараз — енергосистема цілісна й енергосистема працює стабільно. Завдяки додатковому захисту наших енергооб’єктів ми витримали удар. Дефіциту потужностей немає і наразі не прогнозується”, — розповів голова уряду.

Шмигаль додав, що ремонтні бригади енергетиків працюють 24 години на добу, аби якнайшвидше відновити електропостачання для українців.

“Світло будемо повертати в три етапи. Перший — заживлюємо критичну інфраструктуру. Це теплопостачання, водопостачання, лікарні. Другий етап — заживлюємо населення. Третій етап — заживлюємо промисловість. Все поступово відновимо. Попередньо, нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів. “Укренерго” та Міненергетики будуть повідомляти всі додаткові деталі”, — сказав він.


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