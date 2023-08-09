Суспільство

Щомісячні доплати військовим повертають – Шмигаль

9 Серпня 2023 19:04
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гроші, виплати, військові

На позачерговому засіданні уряд ухвалив постанову, яка внормовує питання щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників.

Про це у Телеграмі написав керівник уряду Денис Шмигаль.

“Сьогодні на позачерговому засіданні Уряду ухвалили постанову, яка внормовує питання справедливих щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників. На час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця. Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях — 100 тис. грн. Також встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно”, – йдеться у повідомленні.

Після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим у розмірі 30 тисяч гривень. Проте з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.


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