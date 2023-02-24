Що сказав Зеленський на прес-конференції

Президент України Володимир Зеленський допускає переговори на дипломатичному рівні про закінчення війни тільки після виконання всіх пунктів його Формули миру.

“Там (у Формулі миру) є фіксація миру, кінець війни, там є цей пункт – він дуже важливий, тому що нам потрібні гарантії безпеки, не тільки для України, а й для всієї Європи. І тоді, коли буде виконання і якщо все це буде виконано, ми все одно дійдемо до дипломатичної фіксації закінчення війни, але до цього моменту треба виконати всі пункти”, – сказав Зеленський на прес-конференції в п’ятницю в Києві.

Він також заявив, що допускає загрозу російського вторгнення до іншої європейської держави, зокрема до країн-членів НАТО.

“На жаль, так, я вважаю, що це можливо. І це може статися. Чому? Я можу пояснити. Президенту Путіну потрібно показувати успіх та перемоги. Успіх на полі бою в Україні не відбудеться. Масованого реваншу не вийде. Принаймні, ми боротимемося. І якщо будуть постачання (зброї та озброєння від партнерів), ми будемо сильнішими”, – сказав Зеленський.

Він також висловив байдужість щодо майбутнього Росії у випадку її поразки у війні проти України.

“Багато країн справді почали говорити про те, а що буде (з Росією) після поразки. Я вважаю, що інформаційно – це на користь України. Важливо, що віра держав, віра лідерів, а отже – суспільств, бо вони завжди спираються на атмосферу в суспільстві, у своїй державі. Тобто це нам сигнал, що більшість держав, принаймні Європи, вірять у перемогу України. Отже, в поразку Москви. Ну такий роблять висновок. І головне питання тоді, що буде із Росією. Чесно, мені байдуже. Чесно. Я вважаю, що вони мають свою державу, і вони мають думати про свою державу. Якби вони думали про свою державу, не було б війни”, – сказав Зеленський на прес-конференції.

Глава Української держави зазначив, що якби росіяни думали про свободу слова у своїй країні, розвиток демократії, економічні реформи, “про своїх людей, щоб вони не були жебраками, то у них не було б рабства тощо, вони були б багатою державою, тому що від природи вони – багата держава”.

“Але на все це потрібен час. Потрібно думати. Як зараз ми з вами працюємо, думаємо. Коли нам думати про окупацію якоїсь держави. Ми думаємо про себе: вижити, подолати, як ковід подолати ми думали, це був величезний виклик для всього світу. Тобто коли всі держави, адекватні, думають, що зробити для свого суспільства, хтось думає, що б таке ще зробити проти іншого, тому це їхнє питання, їхня історія, їхнє майбутнє, і я не думаю про це”, – додав Зеленський.

Він наголосив, що необхідно “більше тиску, більше санкцій, більше ізоляції для Росії – і їхня еліта думатиме, що їм такого зробити всередині держави, щоб з їхньою новою політикою хтось хотів сісти за стіл”.

“Ми зацікавлені у цьому”, – додав президент.

На думку Зеленського, лідеру РФ Володимиру Путіну потрібно відповісти в суді, перед законом, за злочини проти України.

“Звичайно, головне – довести до кінця справу справедливості. Так не можна, вбиваючи таку кількість людей, насамперед цивільного населення. І не можна без відповіді закінчити, як говориться в деяких політичних пропозиціях, – давайте знайдемо вихід із ситуації. Що означає вихід? Що трапилося, коли вбито стількох людей, це ж лідер РФ, лідер великої країни, і вони мають бути відповідальні”, – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що “це не дитина, якій можна щось пробачити”.

“Потім настає інший вік, коли потрібно за злочин відповідати. Відповідати перед законом, перед судом”, – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що така кількість вбитих українців – це трагедія, і за це потрібно відповідати.

Між тим, зараз немає можливості переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

“Ердоган знає мою позицію (щодо можливості організації переговорів із Путіним у Туреччині). Я не сприймаю це”, – сказав Зеленський.

Глава країни заявив, що звертався до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до початку повномасштабної війни щодо того, щоб президента Росії “посадили за стіл переговорів”.

“Посадіть за стіл перемовин, не можна допустити ризиків повномасштабної війни. Він (Ердоган) не зміг тоді це зробити. І не тільки він, він потужний. Він не зміг. А зараз він вважає, що він може. Зараз ми не можемо, це вже не та людина (Путін), там уже нема з ким говорити”, – підсумував Зеленський.