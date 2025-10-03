Ще майже тисяча окупантів за добу: Генштаб оновив статистику втрат РФ

Поліція затримала водія Mercedes, який жорстоко побив велосипедиста у Києві: йому оголосять ще одну підозру

В УПЦ МП заявили, що у митрополита Арсенія в СІЗО погіршився стан здоров’я й потрібна операція

У зв’язку з постійним надходженням уточненої розвідінформації відкориговано показники втрат у кількох категоріях: артилерійські системи, реактивні системи залпового вогню, засоби протиповітряної оборони, безпілотники оперативно-тактичного рівня, крилаті ракети, автомобільний транспорт та спеціальна техніка. Загальна цифра втрат приведена у відповідність, а дані за добу подаються у звичайному режимі.

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив оновлені дані щодо бойових втрат противника з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року по 3 жовтня 2025 року.