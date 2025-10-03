        Суспільство

        Ще майже тисяча окупантів за добу: Генштаб оновив статистику втрат РФ

        Сергій Бордовський
        3 Жовтня 2025 07:37
        Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив оновлені дані щодо бойових втрат противника з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року по 3 жовтня 2025 року.

        У зв’язку з постійним надходженням уточненої розвідінформації відкориговано показники втрат у кількох категоріях: артилерійські системи, реактивні системи залпового вогню, засоби протиповітряної оборони, безпілотники оперативно-тактичного рівня, крилаті ракети, автомобільний транспорт та спеціальна техніка. Загальна цифра втрат приведена у відповідність, а дані за добу подаються у звичайному режимі.

        Станом на 3 жовтня загальні бойові втрати ворога орієнтовно склали:

        • особовий склад — близько 1 113 430 осіб (+970 за добу);
        • танки — 11 225 (+1);
        • бойові броньовані машини — 23 297 (+1);
        • артилерійські системи — 33 413 (+13);
        • РСЗВ — 1 514 (+1);
        • засоби ППО — 1 222;
        • літаки — 427;
        • гелікоптери — 346;
        • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 66 093 (+273);
        • крилаті ракети — 3 793;
        • кораблі/катери — 28;
        • підводні човни — 1;
        • автомобільна техніка та автоцистерни — 63 325 (+44);
        • спеціальна техніка — 3 970.

        У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.


