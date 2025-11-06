Шахтар – Брейдаблік та Динамо – Зрінські у Лізі конференцій: Букмекери оцінили шанси

У четвер, 6 листопада 2025 року, українські вболівальники побачать одразу два матчі Ліги конференцій за участю грандів українського футболу.

Спершу донецький Шахтар номінально прийматиме ісландський Брейдаблік о 19:45 у Кракові, а пізніше Динамо Київ зіграє проти боснійського Зрінські о 22:00 за київським часом.

Обидва поєдинки — третій тур основного раунду Ліги конференцій УЄФА 2025/26, і українські команди налаштовані покращити своє турнірне становище після стартових зустрічей. У Favbet оцінили, наскільки підготовленими обидві команди підходять до своїх матчів

Шахтар – Брейдаблік (6 листопада, 19:45)

Раніше Шахтар та Брейдаблік ніколи не перетиналися в єврокубках —це буде їхня перша офіційна очна зустріч.

У конференційному сезоні підопічні Арди Турана мають 3 очки після двох турів і посідають 17-е місце в загальному рейтингу — гірники обіграли шотландський Абердин (3:2) та поступилися польській Легії (1:2). В українській Прем’єр-лізі Шахтар також демонструє сильну форму: наразі лідирує в чемпіонаті і нещодавно здобув принципову перемогу 3:1 над Динамо у «Класичному».

Ісландський клуб наразі має лише 1 набраний бал (30-те місце) — спершу розгромно програв швейцарській Лозанні 0:3, а потім зіграв внічию 0:0 з фінським КуПС. В національній першості Брейдаблік завершив сезон серед лідерів (4-е місце у чемпіонаті Ісландії 2025 року) і нині перебуває у міжсезонні.

Згідно з коефіцієнтами Favbet, донеччани є явними фаворитами матчу. Коефіцієнти на результати такі: перемога Шахтаря — 1.17, нічия — 8.65, перемога Брейдабліка — 15.0. Очевидно, що ставки схиляються до впевненої перемоги українського клубу.

Динамо – Зрінські (6 листопада, 22:00)

Старт сезону в основному раунді ЛК для киян склався невдало — після двох поразок (0:2 від Крістал Пелас та 0:3 від Самсунспора) команда не має очок і розташувалась на 34-й позиції в таблиці. Підопічні Олександра Шовковського також переживають труднощі: в чемпіонаті України вони йдуть другими, відстаючи на 4 очки від Шахтаря, і на минулих вихідних поступилися принциповому йому ж рахунком 1:3.

А от Зрінські, чемпіони Боснії, мають 3 очки за два тури і наразі посідають високе 13-е місце серед 36 учасників — мостарці розгромили гібралтарський Лінкольн Ред Імпс 5:0, після чого мінімально програли німецькому Майнцу 0:1. Форма Зрінські доволі солідна: у внутрішній першості команда Ігора Штімаца також у групі лідерів, займаючи 2-ге місце в чемпіонаті з відставанням лише в одне очко від вершини таблиц.

Раніше шляхи Динамо та Зрінські в єврокубках не перетиналися — команди ще жодного разу не грали між собою. Цей матч стане їхнім дебютним побаченням на міжнародній арені.

Букмекер Favbet віддає перевагу українській команді. Ставки на основний результат наразі такі: перемога Динамо — 1.65, нічия — 3.10, перемога Зрінські — 5.30. Отже, Динамо вважається фаворитом, хоча боснійський клуб недооцінювати не варто, зважаючи на їхню впевнену гру на старті турніру.

ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.