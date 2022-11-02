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Іранські дрони Arash-2 несуть вп’ятеро більше вибухівки, ніж Shahed. Це може стати переломом у війні, – CNN

2 Листопада 2022 10:09
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війна, іран

Використання Росією безпілотника “Arash-2” має потенціал стати “великим переломом” у війні проти України.

Про це пише CNN.

“Будь-яке розміщення Росією безпілотника “Arash-2″ на війні в Україні може спричинити додатковий тиск на протиповітряну оборону країни”, – зазначає видання.

Відомо, що бойовий дрон “може нести в п’ять разів більше вибухівки, ніж Shahed”.

Про існування “Arash-2” вперше стало відомо в 2019 році, але його точні можливості залишаються невідомими.

Дрон названий на честь Араша Стрільця – героїчного персонажа з іранської міфології, хто найвправніше стріляв з лука. Легенда свідчить, що він випустив стрілу, яка летіла цілий ранок і впала опівдні за 2250 кілометрів. Коли Араш відпустив свій лук, він нібито впав на землю і помер”, – пише CNN. Зазначимо, з 13 вересня, коли росіяни вперше застосували ударні безпілотники проти України, сили протиповітряної оборони ЗСУ збили понад 300 дронів, але десяткам вдалося вразити свої цілі та знищити життєво важливу енергетичну інфраструктуру.

Згідно з повідомленнями анонімних посадовців західної країни, Іран планує відправити до Росії тисячу одиниць зброї до кінця року, включно з балістичними ракетами малої дальності класу “земля-земля” та бойовими безпілотниками.

У Головному управління розвідки Міністерства оборони України повідомили, що Іран має надіслати росіянам на початку листопада партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.


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