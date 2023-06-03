СБУ викрила чиновника Херсонської ОВА, який працював на росіян

У Херсоні викрили ще одного колаборанта. Ним виявився чиновник ОВА, який працював на росіян під час окупації.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Після захоплення Херсону зрадник добровільно погодився увійти до незаконно створеного “Головного управління Міністерства внутрішніх справ Херсонської області”. Його призначили “старшим експертом відділення бухгалтерських і фінансово-аналітичних експертиз експертно-криміналістичного центру”.

Зрадник займався “експертизами фінансової діяльності підприємств”. Вони потрібні були для фабрикування справ проти патріотично налаштованих власників українських компаній.

Також під час окупації регіону колабарант їздив до Москви на “курси підвищення кваліфікації”. Після звільнення Херсона зрадник намагався залягти на дно, а потім влаштувався до Херсонської ОВА.

СБУ викрили злочинця, за місцем його приживання знайшли роздруковані накази та інструкції росіян для підготовки “експертиз”, а також документи, які підтверджують його “стажування” у Москві.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.