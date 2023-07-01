СБУ повідомила про підозру російському пропагандисту

Служба безпеки України заявила, що зібрала доказову базу на російського пропагандиста Сергія Ключенкова (більш відомого під псевдонімом Сергій Мардан), який закликав до геноциду українського народу.

Він є одним з ключових блогерів прокремлівського пропагандистського видання “Комсомольская правда”, а також бере активну участь в ток-шоу на телеканалі “Соловьев live”, вказує СБУ. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Мардан публічно підтримав війну проти України і виправдовував воєнні злочини РФ.

“Задокументовано, що зловмисник постійно агітував за проведення масових репресій проти цивільного населення України. В одному з прямих ефірів він запропонував створити концтабори для мешканців тимчасово окупованої України, які чинять супротив”, – йдеться у повідомленні.

СБУ ініціювала мовно-лінгвістичні експертизи, які підтвердили факти злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, які передбачають до восьми років ув’язнення.