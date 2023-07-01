Кримінал

СБУ повідомила про підозру російському пропагандисту

1 Липня 2023 15:14
21
читать на русском →
сбу

Служба безпеки України заявила, що зібрала доказову базу на російського пропагандиста Сергія Ключенкова (більш відомого під псевдонімом Сергій Мардан), який закликав до геноциду українського народу.

Він є одним з ключових блогерів прокремлівського пропагандистського видання “Комсомольская правда”, а також бере активну участь в ток-шоу на телеканалі “Соловьев live”, вказує СБУ. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Мардан публічно підтримав війну проти України і виправдовував воєнні злочини РФ.

“Задокументовано, що зловмисник постійно агітував за проведення масових репресій проти цивільного населення України. В одному з прямих ефірів він запропонував створити концтабори для мешканців тимчасово окупованої України, які чинять супротив”, – йдеться у повідомленні.

СБУ ініціювала мовно-лінгвістичні експертизи, які підтвердили факти злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, які передбачають до восьми років ув’язнення.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Липня 2023 16:17
35

Сили оборони просунулись вперед на Таврійському напрямку – Тарнавський
1 Липня 2023 15:53
36

Окупанти завдали удару по Балаклії, поранена людина
1 Липня 2023 14:24
26

Іспанія оголосила про виділення Україні нового пакета допомоги на суму €55 млн
1 Липня 2023 12:52
56

Зеленський ввів санкції проти грузинської Georgian Airways
1 Липня 2023 12:12
63

Послуги організаторів незаконного перетину кордону зросли до €12 тисяч з ухилянта
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
усі думки