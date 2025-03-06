Кримінал

СБУ назвала імена очільників кримського Мінздраву РФ, які викрали 46 дітей з окупованого Херсона
6 Березня 2025 15:29
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Костянтин Скорупський та Антон Лясковський / Фото: СБУ
Костянтин Скорупський та Антон Лясковський / Фото: СБУ

Служба безпеки заочно повідомила про підозру двом зрадникам, які причетні до викрадення українських дітей під час окупації Херсона. Йдеться про Костянтина Скорупського – так званого “міністра охорони здоров’я Криму” та його заступника – Антона Лясковського.

Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, під час окупації Херсона зловмисники вивезли з місцевого дитячого будинку до Сімферополя 46 малолітніх дітей. Для цього Скорупський та Лясковський організували автобуси, якими переправили дітей віком від одного до п’яти років на територію півострова.

Встановлено, що зловмисники особисто супроводжували викрадених малолітніх до пункту призначення – “Будинку дитини “Ялинка” в Криму.

За даними слідства, обидва фігуранти є місцевими жителями, які ще у 2014 році підтримали захоплення півострова та пішли на співпрацю з ворогом. Пізніше зрадникам запропонували увійти до складу окупаційних органів РФ, де згодом вони отримали керівні “посади”.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Скорупському та Лясковському про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).


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