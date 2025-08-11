Саратовський НПЗ зупинив прийом нафти після удару українських дронів, — Bloomberg

Саратовський нафтопереробний завод, що належить компанії “Роснефть”, припинив прийом нафти після дронової атаки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Саратовський НПЗ має потужність обробляти близько 140 тисяч барелів сирої нафти на добу, тож тривала зупинка може суттєво вплинути на постачання бензину в Росії.

Удар по НПЗ завдали Сили безпілотних систем ЗСУ разом із іншими підрозділами оборони. Внаслідок влучання дрона на території заводу сталися вибухи та пожежа.

Цей завод не став першим об’єктом паливної інфраструктури, ураженим в серпні. Раніше з ладу вийшли Рязанський і Новокуйбишевський НПЗ, а також Афіпський у Краснодарському краї. Також була атака на завод у Республіці Комі, за понад 2000 кілометрів від України.